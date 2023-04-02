Bingöl’de Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik (EFOR) projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Tokuş başkanlığında ortaokul ve lise müdürleriyle, EFOR projesinin ara değerlendirme toplantısı yapıldı. Üç farklı kategoride yapılan değerlendirme toplantılarında, öğrencilerin akademik başarılarındaki değişim, okullarda yürütülen çalışmalar ve projenin hedeflerinin gerçekleştirilme oranları ele alındı.

Projenin ilk yıl belirtilen hedef göstergelerinin üzerine çıktığını belirten İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tokuş, bu yılın ikinci yarısı itibariyle de öğrencilerin akademik başarılarının geçtiğimiz yıllara kıyasla ciddi bir anlamda artış gösterdiğini söyledi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki yıldan bu yana kentteki akademik başarıyı artırmak için LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan 16 bin 875 öğrenciye, 18 tane ölçme ve değerlendirme sınavı uygulandığı bildirildi.