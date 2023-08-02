Bingöl’de Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde temmuz ayında açılan ’Edirnekari’ kursunun 31 Ekim 2023 tarihinde son bulacağı belirtildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Edirnekari’nin ahşap, karton, deri gibi yüzeylere boya ve cila ile yapılan motiflerin yer aldığı bir süsleme üslubu olduğu belirtildi. Açıklamada, ’’Edirnekari, ahşap ve deri gibi malzeme üzerine boya ve cila ile yapılan motif ve kompozisyonlar halinde uygulanır. Çeyiz sandıkları, yazı çekmeceleri, para kutuları, cilt ve dolap kapaklar gibi dekoratif eserler üzerine uygulanan Edirnekari’nin en önemli özelliği boyalarının dayanıklı olmasıdır. İlk kez Edirne’de uygulanan bu el işçiliği, daha sonra İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Erzurum gibi Anadolu kentlerinde de uygulanmıştır. Edirne’nin kendine has diğer yöresel el işleri arasında, ağaç işlemeciliği, lake kutu yapımcılığı ve kitap kapakçılığı bulunuyor’’ denildi.

Temmuz ayında açılan kursun 31 Ekim 2023’te sona ereceği kaydedildi.