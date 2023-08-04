Bingöl 49. Komando Tugay Komutanıyken Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına atanan Albay Necdet Durak ve Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Canbolat onuruna veda programı düzenlendi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına atanan 49. Komando Tugay Komutanı Albay Necdet Durak ve Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat için valilik tarafından veda programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Kadir Ekinci: "Komutanımıza ve müdürümüze ilimize katkıları için teşekkür ediyor yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Vali Ekinci hem Durak’a hem de Canbolat’a hatıra amaçlı hediye takdim etti.