Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl İl Şube Müdürlüğü tarafından Genç ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Genç ilçesi Çamlık alanında Doğa Gezisi düzenledi. Doğa gezintisine Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Gençlik Spor İlçe Müdürü Engin Dağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Erkan Davran ile 120 kişilik ekip katılım sağladı. Doğaya ve çevreye dikkat çekmek amacıyla yapılan yürüyüş öncesi deneyimli ekipler tarafından katılımcılara ısınma hareketleri, nefes açma ile germe hareketleri yaptırıldı.