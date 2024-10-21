Bingöl’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 ayrı araç içerisinde toplam 542 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta tırda 49 kilo skunk maddesi ele geçirildi Kahramanmaraş’ta tırda 49 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Bingöl’de uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik narkoçelik-44 operasyonu gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Muş-Bingöl Bulvarı üzerinde durdurulan 2 ayrı araç içerisinde yapılan arama sonucu toplamda 542 kilogram esrar ele geçirildi. Araçların içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalandı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: iha