Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl’de misafir edilen vatandaşlar, Gençlik Spor Gençlik Merkezi tarafından havuza götürülerek depremin etkileri silinmeye çalışıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen depremlerin ardından Bingöl’e gelerek çeşitli misafirhanelerde misafir edilen depremzedelerin deprem psikolojisini atlatabilmeleri için hemen her gün çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklere bir yenisini daha ekleyen Gençlik Spor Gençlik Merkezi, Yüksel Bolluk ve Vedat Avar koordinesinde afetzedeler, olimpik havuza götürülerek keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Haftanın belli günlerinde erkeklere ve kadınlara ayrı günlerde etkinliğin devam edeceğini belirten Avar, gayelerinin depremzedelerin sosyalleşerek biran önce normal hayata dönmeyi sağlamak olduğunu söyledi.