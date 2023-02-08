Bingöl’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki gönüllü kadınlar, deprem bölgelerine gönderilmek üzere battaniye üretimi yapmaya başladı.

Bingöl’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki gönüllü kadınlar, deprem bölgelerine gönderilmek üzere battaniye üretimi yapmaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’den de 10 ili vuran deprem felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bingöl’de Halk Eğitim Merkezi’ndeki gönüllü onlarca kurs hocası, depremzedeler için battaniye üretimine başladı. Günde 100 adet üretimi yapılacak olan battaniyeler valilik, belediye veya AFAD koordinesinde deprem bölgelerine gönderilecek.

Bingöl’de milli seferberlik başlattıklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, temel ihtiyaçların da karşılanmaya devam edeceğini vurguladı.

Yücel, “Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları istikametinde deprem olduktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak harekete geçtik. Halk Eğitimde özellikle giyim konusunda, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik battaniye üretimi yapıyoruz. Sadece battaniye üretimi değil, bunun yanında çocuk giyimleri ve temel ihtiyaçlarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Burada imkanlar ölçüsünde günlük olarak 100 battaniye üretimi yapılıyor. Ne kadar gücümüz yeterse o kadar üretim yapacağız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli seferberlik başlatmış bulunuyoruz” dedi.