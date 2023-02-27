Bingöl’de özle bir kolej tarafından depremzede çocuklar yararına yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasında elde edilecek olan gelir, depremde etkilenen çocuklar yararına kullanılacak.

Bingöl’de özle bir kolej tarafından depremzede çocuklar yararına yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasında elde edilecek olan gelir, depremde etkilenen çocuklar yararına kullanılacak.

6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara ile can kayıplarına neden olan depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Bingöl’de özel bir kolej depremden etkilenerek kente gelen depremzede çocuklar yararına yardım kampanyası düzenledi. Yardım kampanyasına öğretmen, öğrenci ve veliler evde hazırladıkları pastalardan böreklere, tatlılardan, dolmaya kadar birçok ürün yer aldı. Satışa sunulan ürünler öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından satın alınırlarken elde edilen gelir ise depremzede çocuklara harcanacak.

Kolej Müdürü Abdurrahman Dengeşik, çok büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, ’’Bu felaketi yaşayan herkese geçmiş olsun diliyorum, yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Birlikte hep beraber bir araya gelerek Türkiye’nin yaralarını kapata biliriz. Okul olarak yapmış olduğumuz bu yardım kampanyasında topladığımız geliri deprem mağduru çocuklara ortak bir paylaşım ile onlara yönelik programlarda kullanmayı planlıyoruz. Bu bağlamda bize katkı sunan tüm velilerimize misafirlerimize yürekten teşekkür ediyoruz’’ dedi.