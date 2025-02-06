Bingöl’de düzenlenen programlarda, 6 Şubat 2023`te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Bingöl’de bir dizi programlarlar düzenlendi. İlk olarak merkez Ulu Camii’nde kılınan sabah namazını müteakip depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu, dualar edildi. İl Müftülüğünce düzenlenen ve Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı program sonrasında Kızılay tarafından lokum ve çorba dağıtıldı.

Daha sonra şehir mezarlığı ziyareti gerçekleştirildi. Vali Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın katıldığı ziyarette 6 Şubat depremlerinde Adana’da vefat eden ve Bingöl’de defnedilen Bayındır ailesinin mezarları ziyarete edilerek karanfil bırakıldı, dualar edildi. Depremde hayatını kaybeden Bayındır’ın yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileklerini ileten Vali Usta, ‘Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum’ dedi.

6 Şubat Anma Programı kapsamında son olarak valilik toplantı salonunda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Usta, "06 Şubat 2023 Saat 04:17’de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinde 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemizde 38901 bina ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Müdahale çalışmaları kapsamında 93 ülkeden 11 bin 488’i uluslararası, 35 bin 250’si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Ayrıca yürütülen bu çalışmalarda 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi görevlendirildi" diye konuştu.

Usta, "İlimizden deprem bölgesine yardımlar kapsamında 222 tır, 68 kamyon, 11 kamyonet ve 144 pikap ile 3 bin 681 personel, 480 hizmet aracı, 84 iş makinesi, 30 ambulans, umke, 9 arama kurtarma, itfaiye aracı görevlendirilmiştir. İlimizde 5 bin 37 bina 20 bin 228 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde toplamda 12 bin 599 bağımsız bölümde az, orta, ağır ve acil yıkılacak hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yıkılan ve yıkılması gereken bağımsız bölümlerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 92’dir. Hak sahipleri konutlarının yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılacak olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve müşavir firma aracılığıyla yer seçimi çalışmalarına başlanılmıştır. Toplam nakdi yardım ödemesi 240.218.500,00 TL’dir. Ayrıca, ocak 2025 İtibariyle 786 aileye aylık 7 bin 500 TL kira yardımı devam etmektedir" ifadelerini kullandı.