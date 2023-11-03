Bingöl’ün Adaklı ilçesinde yapılan ve bu ay içinde teslim edilmesi beklenen deprem konutlarının kura çekimi yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) yapılan açıklamada, "İlimiz Kiğı ilçesinde 3 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen 32 afetzede için Adaklı ilçesi Merkez Mahallesi’nde yapılan konutların kura çekimi İl Müdürümüz Mehmet Emin Boğatekinve Adaklı Kaymakamı Koray Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir" denildi.

AFAD İl Müdürü Boğatekin, konutlarda gerekli incelemelerin yapıldığını ve Kasım ayı içinde hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.