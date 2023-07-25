Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel başkanlığında, değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda ilçelerde yürütülen ve planlanan projeler, eğitim kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe milli eğitim müdürlerinin üzerlerine büyük görevler düştüğünü belirten Özel, "İlçerin başarısının yükseltilmesi için ekip ruhu ile hareket etmek önemlidir. İlçe milli eğitim müdürleri, yapılan faaliyetlerin yürütülmesinde ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli hassasiyeti gösterecektir. Buna inanıyorum" dedi.