Bingöl’ün Genç ilçesinde arazide bir çuval içerisine gizlenmiş 16 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında araziye gizlenmiş 1 çuval içerisinde 16 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.