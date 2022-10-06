Bingöl polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen etkinliklerde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

Bingöl polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen etkinliklerde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nce, hayvan sevgisinin oluşturulması için kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler çerçevesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulunda eğitim gören çocuklara, büronun faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. Yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri tarafından Geçici Hayvan Bakımevi ziyaret edilerek, sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Son olarak Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Köpek Eğitim Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.