Bingöl’ün Ağaçeli köyünde bir çiftlikte yangın çıktı. Çiftlikteki hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Bingöl’ün Ağaçeli köyünde bir çiftlikte yangın çıktı. Çiftlikteki hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki bir çiftlikte yaşandı. Alevlerin yükseldiğini gören çiftlik sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında çiftlikte bulunan hayvanlar kurtarılırken, samanlar ise tamamen yandı. Ahırın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.