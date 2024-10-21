Bingöl’de Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli süt sağım makinesi dağıtıldı.

Bingöl’de çiftçilere Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi çerçevesinde yüzde 50 hibeli 300 adet süt sağım makinesi dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bugün dağıtımını yaptıkları süt sağım makinelerine baktıklarında, Bingöl’ün bir tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu gördüklerini söyledi. Vali Usta, ’’Mukayeseli üstünlük teorisine göre, Bingöl olarak en iyi yaptığımız işi yapmalıyız. Güvenlik sorunlarını aştık, artık topraklarımıza ve ağıllarımıza geri dönme zamanı geldi. Şu anda Bingöl’de yaklaşık 125 bin büyükbaş, 550 bin civarında küçükbaş hayvan var. 250 bin hektar mera ve 175 bin hektar tarım arazimiz mevcut. Tarım yapmak için tüm imkanlara sahibiz, bilgi birikimimiz de var. Toprakla olan bağımızı yeniden kurmalıyız. Bingöl’e veya İstanbul’a gidip düşük maaşlara çalışmaktansa, küçükbaş hayvancılığa yönelip topraklarımızı değerlendirelim. Yakın gelecekte, petrolün tükeneceği bir dünyada tarım ve hayvancılık stratejik hale gelecek. Bu işe yatırım yapanlar çok daha iyi yerlere gelecekler. Süt sağım makineleri hakkında da Başkanımız çok güzel bilgiler verdi. Temiz, hijyenik, soğuk zincirle üretilen süt, üreticilere karlılık sağlayacak, tüketicilere de kaliteli ürün sunulacak. Bugüne kadar 641 sağım makinesi dağıttık, bugün 300 tane daha dağıtarak 941 adede ulaşacağız. Bu projeye DAP İdaresi Başkanlığı ve çiftçilerimiz destek verdi. Projenin toplam maliyeti 4 milyon 300 bin lira. Bunun yüzde 50’si yani 2 milyon 250 bin lirası, idaremiz tarafından karşılandı. Geriye kalan 2 milyon 50 bin lira ise çiftçilerimiz tarafından karşılandı. Ayrıca, şu anda köylerimizde 41 adet soğutma tankımız da mevcut. Bu projede emeği geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, birliklerimize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ancak ne kadar proje üretirsek üretelim, sizler destek vermezseniz bu projeler başarısız olur. Sizlerin desteği ve katkısı olmadan yaptıklarımız bir anlam ifade etmez’’ dedi.

Çiftçiler de "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yüzde 50 hibeli olarak birlik tarafından verilen süt sağım makineleri çiftçilerimize daha kolaylık sağlayacak. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üretime katkısı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Törene Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç ve çiftçiler katıldı.