Bingöl’de orman köylülerine 11 milyon liralık kredi desteği sağlandı.

Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü yaptığı açıklamada ORKÖY Projesi kapsamında 2024 yılı içerisinde 7 köyde 39 aileye toplamda 39 ünite süt sığırcılığı desteği sunulurken, toplamda 11 milyon liralık kredi ödeneğinin sağlandığını söyledi. Börü, ‘’Orman köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza destek vererek sosyal ve ekonomik yönden yaşam şartlarını iyileştirmeyi sağlamaktayız. 2024 yılı içerisinde süt sığırcılığına verilen destek miktarı yüksek tutulmuş olup 2025 yılında yapılacak olan yatırımlarda da süt sığırcılığı ön planda tutulacaktır’’ dedi.