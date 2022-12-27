BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de 2022 yılı içerisinde ‘İç Güvenlik Operasyonları’ çerçevesinde bin 515 operasyon yapıldığı bildirildi.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de 2022 yılı içerisinde ‘İç Güvenlik Operasyonları’ çerçevesinde bin 515 operasyon yapıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinesinde yürütülen ‘İç Güvenlik Operasyonları’ çerçevesinde 2022 yılında şehir içi 12, bin 513’ü kırsal operasyon gerçekleştirildi. Terörle mücadelede, 2 şüpheli sağ olarak ele geçirildi, 2 şüpheli teslim oldu. Teröristler yardım ve yataklık yapan ve örgütlerle irtibatlı olan 65’i PKK/KCK, 9’u DEAŞ, 3’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 77 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 16’sı tutuklandı. 35 adet sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 91 adet tüp, 11 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 314 kilogram patlayıcı madde, 1 adet el bombası, 4 adet uzun namlulu silah, 318 adet muhtelif mühimmat, 7 adet telsiz ve 5 ton gıda malzemesi ele geçirildi” denildi.

2022 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 589 operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, 745 kişinin gözaltına alındığı ve 51 kişinin tutuklandığı aktarıldı. Operasyonlarda ise 2 ton 57 kilo 451 gram esrar, 18 ton 512 kilo 716 gram kenevir, 10 kilo 112 gram kokain, 2 kilo 881 gram metamfetamin, 80 adet extacy/captagon, 1 kilo 52 gram eroin/morfin, 125 bin 666 adet kenevir tohumu ve 751 kilo 678 gram skunk bitkisi ele geçirildiğini öğrenildi.

Öte yandan düzensiz göçmenlerle mücadelede 220 göçmenin yakalandığını belirtti.