Bingöl’de ışıklarda durduğu esnada alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bingöl’de ışıklarda durduğu esnada alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Polisin örttüğü battaniye kazazedeyi, çekilen görüntüler ise izleyenlerin içini ısıttı Polisin örttüğü battaniye kazazedeyi, çekilen görüntüler ise izleyenlerin içini ısıttı

Olay, merkeze bağlı Simani Mahallesi Şalvar Camii mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CLZ 85 plakalı otomobil, ışıklarda durduğu sırada bir anda alev aldı. Araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, otomobilde çıkan yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.