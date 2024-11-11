Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Bingöl’de binlerce fidan toprak ile buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de fidan dikim programı düzenlendi. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yanında düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, STK temsilcileri ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte 5 bin 500 fidan toprak ile buluşturuldu.

Dünyayı tehdit eden en büyük sıkıntılardan bir tanesinin iklim değişikliği ve küresel ısınma olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, “Tarım ve Orman Bakanlığı’mız bunun önüne geçmek için son yıllarda ciddi atılımlar yapıyor. Bu anlamda 2019 yılında 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Bu çerçevede 11 Kasım’da tüm Türkiye çapında aynı an ve saatte ağaçlandırma seferberliği yapıyoruz. Bu doğrultuda Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü olarak biz buna büyük bir destek veriyoruz. Valilik olarak bunu çok önemsiyoruz. Bingöl Doğu Anadolu Bölgesinde orman bölgesine en çok sahip olan illerimizden bir tanesidir. Topraklarımızın yüzde 35’i ormanlarla kaplı. Bu anlamda bölgedeki en iyi ve yeşil illerden bir tanesidir. Bu tabi ki yeterli değil. Biz bunu artırmak istiyoruz. Bu alana 5 bin 500 tane fidan dikiyoruz. Bingöl geneli ise 10 bin ağaç dikmiş olacağız. Yıl içerisinde baktığımız zaman Bingöl’de diktiğimiz ağacın varlığı 340 bindir. Son 20 yılda ise 8 milyon 805 bin ağacı toprak ile buluşturduk” dedi.

Öğrencilerden Ali Asaf Eren, "Bugün bir fidan bir can mantığı ile dikime geldim. Çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Şeyda Genç ise "Toprak ile iç içeydim. Çok güzeldi. Fidan diktik, çok eğlenceliydi. Çok iyi geldi. Tüm stresimizi tamamen attık" şeklinde konuştu.