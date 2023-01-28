Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de beklenen kar yağışı oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, şehrin tamamı beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de beklenen kar yağışı oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, şehrin tamamı beyaza büründü.

Karın yağmasıyla birlikte araçlar ulaşımda sıkıntı yaşarken, vatandaşlar da bekledikleri karın yağmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Karın yağmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Burulday, ’’Kar yağışı bayağı bir sevinçli oldu bizim için. Rabbim bunu daime etsin. Özellikle çiftçilik yapan ve tarımla uğraşan insanlarımız için çok iyi oldu çünkü bu sene bayağı gecikmişti kar yağışı. Tabi gecikmesi de hepimizde biraz endişeye neden oldu. Ama çok şükür ki bugün karın yağdığını gördük ve inşallah doya doya yağar” dedi.

Bu kış tereddüt ettiklerini söyleyen Osman Tezel, “Bu yıl çok tereddüt ediyorduk. Ocak ayının içinde olmamıza rağmen kar yağmamıştı. Ama Allah’a şükür bugün yağmaya başladı. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz” şeklinde konuştu.

Kar yağışından dolayı mutlu olan Agah Kali ise “Bugün kar yağdı ve çok mutluyum. İnşallah daha fazla sakin sakin ve daha çok yağar’’ diye konuştu.