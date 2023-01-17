Bingöl’de köyde bakıma ihtiyacı olan anne ve 9 yavru köpeği, gönüllü bir vatandaş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü.

Bingöl’de köyde bakıma ihtiyacı olan anne ve 9 yavru köpeği, gönüllü bir vatandaş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü.

Merkeze bağlı Kumgeçit köyünde doğum yapan anne köpek ve yavruların imdadına, Gençlik Merkezi’nde görevli gençlik lideri Vedat Avar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetişti. Köpeklerin bakıma ihtiyacı olduğu gören Gençlik lideri Avar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden ekipler, yavru köpekleri ve annelerini alarak Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürdü.

Gençlik lideri Avar, doğa koruma ekiplerine hassasiyetleri için teşekkür etti.