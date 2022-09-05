Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç’e bağlı Çevirme köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bahçe yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm alan ve içerisinde bulunan ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.