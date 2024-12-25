Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken aranan 6 şüpheli ise yakalandı.

Bingöl Valiliği’nde yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, 23-25 Aralık 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 103,84 gram toz esrar maddesi, 9,65 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca; çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şahıs yakalanmış olup; şahıslardan ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 14 yıl 8 ay, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunan 1 şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.