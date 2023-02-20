Bingöl’de jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisinde 4 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bingöl’de jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisinde 4 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen yol kontrolü esnasında durdurulan araçta yapılan kontrolde 4 kilo 334 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, araçta bulunan 3 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır” denildi.