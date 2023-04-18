Bingöl 50 kursiyere Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama eğitimi verilmeye başlandı.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce, Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Kursu açıldı. Kursa 50 kişi katıldı. Kursda bilgilendirmenin ardından pratik eğitime geçildi.

Eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceğini bildiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, “İl Müdürlüğümüz ile Bingöl Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 03.04.2023 tarihinde başlanılan ‘Meyve Ağaçlarında Budama ile Meyve Ağaçlarında Aşılama’ kurslarında teorik eğitimin ardından pratik olarak eğitim verilmeye başlandı. 50 kursiyerin katılım sağladığı kursun sonunda yapılacak olan sınavdan başarı gösteren kursiyerlere sertifika verilecektir” denildi.