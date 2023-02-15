Deprem bölgelerinden Bingöl’e gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve afet bölgelerine gönderilen yardımların sevk ve idaresi konusunda Vali Vekili Abdullah Özübek başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Deprem bölgelerinden Bingöl’e gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve afet bölgelerine gönderilen yardımların sevk ve idaresi konusunda Vali Vekili Abdullah Özübek başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi. Meydana gelen depremin ardından deprem bölgesinde barınma sorunu yaşayan 4 binin üzerinde afetzede Bingöl’e gelirken kimisi KYK yurtlarında, kimisi pansiyonlarda kimisi ise vatandaşlar tarafından temin edilen evlerde misafir edildi. Deprem bölgelerinden gelen vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak amacı ile valilik toplantı salonunda Vali Vakili Abdullah Özübek başkanlığında ilgili kurumlar ve STK’ların katılımı ile Afet Planlama ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda afetzede vatandaşların ve deprem bölgesinde devam eden çalışmalara yönelik değerlendirmeler yapıldı. Öncelikli olarak hem Bingöl’e gelen afetzedelerin hem de deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma sorunu ele alındı. Yapılan toplantıda ayrıca deprem bölgesine giden yardımların sevk ve idaresi konuları görüşüldü.