Aile, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Bingöl genelinde hafta sonu başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok köyün yolu da ulaşıma kapandı. Köy yolu ulaşıma kapanan merkeze bağlı Çavuşlar köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Sevim Doğu rahatsızlandı. Ailesinin bildirmesi üzerine UMKE ekipleri paletli ambulansla köye ulaştı. 90 yaşındaki hastayı alan ekipler hastaneye götürdü.

Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 90 yaşındaki hasta için sağlık ekipleri seferber oldu.

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