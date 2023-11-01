Hayırsever iş adamı Osman Nuri Bakırcı tarafından Bingöl merkez Güveçli köyü ve Sancak belldesinde yapılacak olan 8 derslikli ortaokul protokolünü Vali Ahmet Hamdi Usta ile birlikte imzaladı.

Hayırsever iş adamı Osman Nuri Bakırcı tarafından merkez Güveçli köyü ve Sancak beldesinde yapılacak 8 derslikli ortaokul yapım protokolü imzalandı. İmza töreni sonrasında konuşan Vali Usta, "En büyük yatırım insana ve bilgiyle ışıldayan yarınlara yapılan yatırımdır. Hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı’ya bu önemli yatırım için teşekkür ediyor, yapılacak okulların ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.