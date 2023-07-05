Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, “2021 yılından bugüne kadar Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma bürosuna gelen 1385 soruşturma dosyasının 796 adedi uzlaşma ile sonuçlanarak mahkemeye gitmeden karara bağlanmıştır” dedi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Uzlaştırma Bürosu’na gelen dosyalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Uzlaşma uygulamasının 2017 yılından beri etkin ve yaygın kullandığını belirten Uslu, “Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaştırma ile taraflar, mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşabilmektedir. Uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam etmektedir. Taraflar uzlaşma teklifini kabul ederlerse müzakere aşamasına geçilip, anlaşma konusu edimi taraflar belirlemektedir. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılmaktadır. Böylece soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve daha kısa sürede çözüme kavuşmaktadır” diye konuştu.

Açıklamasında iki davadan örnek veren Uslu, “Örneğin Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturma dosyasına konu olan olayda, Bingöl’de müşteki E.Ş’nin adına kayıtlı lisanslı yazılımını başkalarına satan şüpheli M.E.S’den şikayetçi olduğu, şikayet üzerine M.E.S hakkında soruşturma başlatıldığı, müsnet suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderildiği, uzlaştırmacı tarafından müşteki ve şüpheli taraf ile yapılan görüşmede şüphelinin LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfi) hesabına en az bin TL yatırması koşuluyla uzlaşmaya varıldığı anlaşılmıştır. Yine Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının başka bir soruşturma dosyasına konu olan olayda, şüpheli M.Ç’nin kullanımında olan motosiklet ile mağdur E.D’ye çarpması sonucu mağdurun yaralanması nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu, şikayet üzerine şüpheli M.Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı, müsnet suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderildiği, uzlaştırmacı tarafından müşteki ve şüpheli taraf ile yapılan görüşmede şüphelinin 06/02/2023-10/02/2023 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi kütüphanesinde her gün yarım saat kitap okuması koşuşuyla uzlaşmaya varıldığı anlaşılmıştır. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosunda belirttiğimiz somut olayların haricinde toplumsal barışa katkı sağlayan daha nice olaylar barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmuştur” şeklinde konuştu.

796 dosyanın uzlaştırma ile sonuçlandırıldığının altını çizen Uslu, “Mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılmasını amaçlayan uzlaştırma yöntemi ülke genelinde olduğu gibi Bingöl ilinde de başarı ile uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılından bugüne kadar Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma bürosuna gelen 1385 soruşturma dosyasının 796 adedi uzlaşma ile sonuçlanarak mahkemeye gitmeden karara bağlanmıştır. Bu vesile ile Başsavcılığımızın uzlaştırma biriminde görev yapan başta Cumhuriyet savcımız olmak üzere, uzlaştırmacılarımıza ve tüm personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklindeki konuştu.