Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 kilo esrar ve 4 bin 915 kök kenevir ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 16-17 Ekim 2024 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi ve arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada 8 kilo kubar esrar maddesi, 4 bin 915 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, hakaret ile dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan 2 şahıs yakalanırken, söz konusu olaylarda yakalanan toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.