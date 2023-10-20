Bingöl’de hafızlığını tamamlayan 56 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Bingöl İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlığını tamamlayan 56 öğrenci için Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde Hafızlık İcazet Merasimi düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve ilahi dinletisi ile devam etti. Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü Mustafa Topal, Reisül Kurra Mustafa Demirkan, kurum müdürleri, vatandaşlar, hafızlar ve aileleri katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, “İlimiz genelindeki Kur’an Kurslarında yetişen 56 kardeşimiz daha bugün hafızlık kervanına katılıyor. Öncelikle kendilerini tebrik ediyor, vahyin son halkası olan Kur’an-ı Kerim’e ömür boyu hizmet etmelerini yüce mevladan niyaz ediyorum. Unutmayalım ki, hafızlığın en yüce timsali olan Peygamberimiz ve Ashab-ı Kiram, Kur’an’ı sadece hıfzetmekle kalmamış, bizatihi hayatlarına da tatbik etmişlerdir. Öyle ki Hz. Aişe validemiz, ‘Peygamberimizin ahlakı Kur’an idi’ demiştir. Bu sebeple hafızlık, Kur’an lafzını sadece hafızaya nakşetmekle bitmemektedir. Hafızlık, Kur’an’ın ruhunu ve manasını da kalplere işlemekten; onu yaşamaktan, yaşatmaktan ve bu suretle hayata hâkim kılmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki icazetlerini alacak hafız kardeşlerimiz de bu istikamette hayatlarını sürdürecek ve çevrelerine kitabın rahmetini ve bereketini yayacaklardır" dedi.

Program, Vali Ahmet Hamdi Usta’nın hafız öğrencilere hediyelerini takdim etmeleri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.