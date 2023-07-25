Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından kırsal alanlara yerleştirilen 55 kilo EYP imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde muhtemel sığınak/barınakları ve mevzileri tespit etmek ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyetinde; büyük mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 50 kilo ağırlığında komutalı EYP, mevzi içerisinde zeytin tenekesinin içine yerleştirilmiş basma düzenekli yaklaşık 5 kilo ağırlığında EYP tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı PAMİT tarafından bulgular toplanılarak yerinde imha edilmiştir.” denildi.