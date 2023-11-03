Bingöl’ün Genç ilçesi Yolaçtı ve Yeniyazı köylerinde yapılan operasyonlarda 42 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Genç ilçesinde Yolaçtı ve Yeniyazı köyünde yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 22 kilo 500 gram kubar esrar ve çalılıklar arasına gizlenmiş 20 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir" denildi.