Bingöl’de jandarma tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisinde 3 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl’de jandarma tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisinde 3 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen yol kontrolü esnasında durdurulan araçta yapılan kontrolde 3 kilo 28 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak araçta bulunan 2 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır” denildi.