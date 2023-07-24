Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ilçesi kırsalında bir araziye düzenledikleri operasyonda 3 bin 591 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele amacıyla Genç İlçesi kırsalında kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine icra edilen arazi aramasında; 1 tarla içerisinde toplam 3 bin 591 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.