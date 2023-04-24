Bingöl’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı. Merkez Karşıyaka Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Yumurta yarışı, çuval yarışı, sandalye kapmaca ve çeşitli oyunların sergilendiği etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere de ödüller verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcısı Engin Tok, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, idareciler ile öğrenciler katıldı.