Bingöl’de yaklaşık 20 yıldır yapılmayan geleneksel at yarışları, Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına yeniden yapıldı, yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaklaşık 20 yıldır resmi bir şekilde yapılmayan geleneksel at yarışları, Karlıova Kaymakamlığı koordinesinde Cumhuriyetin 100’üncü yıl anısına yeniden yapıldı. İlçeye bağlı Toklular köyünde düzenlenen “Şeref Koşusuna” onlarca yarışmacı katıldı. Geleneksel at yarışları programında halaylar, zeybek oyunu, müzik dinletisi gibi birçok etkinliğe yer verildi.

Geleneksel at yarışları organizasyonunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, “Karlıova’da yıllardan beri yapılmayan 20 yıldır ara verilen at yarışlarını yapıyoruz. Çok güzel bir ortam var, uzun yıllardan beri ilk defa olması nedeniyle katılım çok iyiydi. Ama önümüzdeki yıllarda daha büyük katılımlarla, daha büyük etkinliklerle bu yarışları kutlayacağız. Tabii 20 yıl aradan sonra başlaması, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelmesi çok güzel bir olay. Bu at yarışlarının yeniden yapılması, yeniden canlandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmalarda birinci olanlardan Serhat Kala, "Karlıova’da yapılan yarış için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Özellikle valimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımıza. Ben de birinci oldum, kupayı kazandım çok teşekkür ederim herkese. Bir dahaki sefere inşallah yine kazanacağız” dedi.

Yarışmalar üç grup halinde düzenlenirken, ilk grubun birinci Hüseyin Karabağ, ikinci Nurettin Şahin, üçüncü Aydın Güngör oldu. Yarışmacıların ödüllerini Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta verdi.

İkinci gruptan birinci Serhat Kala, ikinci Şervan Öztürk, üçüncü Muhammet Kıraç’a ödüllerini Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan verdi.

Üçüncü grubun birincisi Serhat Kala, ikinci Aydın Güngör, üçüncü Veysel Şanlı’ya ödüllerini Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt verdi.

Yarışmaya Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.