Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda, 2 ayrı tarla içerisinde toplamda 2 bin 885 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 501 parça ele geçirildi Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 501 parça ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele ve Narkotik Tespit Değerlendirme Planı ve istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç İlçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 2 ayrı tarla içerisinde toplam 2 bin 885 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda yerinde imha edilerek gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.