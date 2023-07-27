Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda, 2 ayrı tarla içerisinde toplamda 2 bin 885 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele ve Narkotik Tespit Değerlendirme Planı ve istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç İlçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 2 ayrı tarla içerisinde toplam 2 bin 885 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda yerinde imha edilerek gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.