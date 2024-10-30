Bingöl’de jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şırnak’ta kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Şırnak’ta kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.S. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 0,55 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. H.S. hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha