Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından kenttin çeşitli noktalarında 180 kadına KADES uygulaması tanıtıldı.

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından kenttin çeşitli noktalarında 180 kadına KADES uygulaması tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, üniversitede caddesinde alış veriş merkezi ve Genç Caddesi’nde çalışma yapan ekipler, KADES uygulamasının tanıtılması amacıyla kurulan stantta, 180 kadına uygulamanın indirilip telefona yüklenmesi, kayıt olunma ve kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci, tek tuşla ulaşım kolaylığı gibi bilgilendirme yaptı.

Ekipler, KADES uygulamasının tanıtımına dönük çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.