Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, 3 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan 176 konutun kura çekimi yapıldı.

Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney mevkiinde 3 Aralık 2015’te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle hak sahibi kabul edilen 176 afetzede için Kiğı ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yapılan afet konutlarının kura çekimleri yapıldı. Kura çekimi, Kiğı İlçe Kaymakamı Muhammed İkis Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ ve AFAD İl Müdürü M. Emin Boğatekin’in katılımı ile belediye konferans salonunda gerçekleşti. AFAD İl Müdürü Boğatekin, yapılan konutların depreme dayanıklı olarak inşa edildiği ve Kiğı ilçesinin çehresini değiştiren bir projeye imza attıklarını dile getirdi.