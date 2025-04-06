IHAAW172122-ASA/6-04-2025

- Bingöl’de 171 sürücüye ceza kesildi

(Fotoğraflı)

Remzi Burulday

BİNGÖL (İHA) - Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kurallara uymayan 171 sürücüye ceza kesildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü şehiriçi ve bölge trafik ekiplerince 693 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 171 araç ve sürücüye trafik idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1.36 gram top esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmaları neticesinde şüpheli bir aracın il dışından gelerek uygun olmayan malzemeler satmaya çalıştıkları anlaşıldı. Ekipler tarafından şüpheli şahısların yakalandığı aktarıldı.

(CK-Y)

6.04.2025 17:23:15 TSI

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