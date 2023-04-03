Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nca, Genç ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan bir araç içinde 150 kilo kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet esnasında durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde 150 kilogram kıyılmamış yaprak tütün ele geçirilmiştir” denildi.