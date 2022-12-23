Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda, 13 kilo 108 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda, 13 kilo 108 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Genç ilçesi kırsalında yol kontrolü esnasında, durdurulmaya çalışılan aracın sürücüsü, araç uygulama noktasına gelmeden aracı terk ederek ormanlık alana kaçmış, araçta yapılan aramada 12 kilo 100 gram kubar esrar maddesi, 1 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Kaçan şüpheli şahıs, yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalanarak hakkında yasal işlem yapılmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmiştir. Bingöl’ün Genç ilçesinde bulunan Küpar yol kontrol noktasında icra edilen faaliyette yapılan kimlik sorgusu neticesinde, iki kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak/kullanmaktan kaydının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yapılan detaylı aramada, araçta yolcu olarak bulunan 1 şahsın üzerinde, pantolonunun paçasına gizlenmiş şekilde, 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir” denildi.