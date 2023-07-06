Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 farklı tarla içerisinde 539 bin 836 kök kenevir ve 1 milyon 951 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 12 tarla içerisinde toplam 539 bin 836 kök kenevir bitkisi ve 1 milyon 951 bin 151 kök skunk bitkisi, 3 kilo kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 60 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir.”