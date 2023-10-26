Bingöl’ün Genç ilçesinde cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Cumhuriyetin 100. yılına özel Genç Kaymakamlığı öncülüğünde öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kent meydanından Millet Bahçesine kadar ellerinden Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, Millet Bahçesinde 100. yıl özel balonlarını havaya atarak kutlama yaptı.
Son olarak rafting takımı tarafından Murat nehrinde slalom şov yapılıp Türk bayrakları açıldı.