Bingöl’de Mevlana Kız Anadolu Lisesindeki öğrencilerle yemekte bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “İl genelinde 10 bin 565 öğrencimize bu ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor. Bunların içerisinde özel eğitim öğrencilerimiz var, taşımalı öğrencilerimiz var, okul öncesi öğrencilerimiz var” dedi.

Bingöl’de Mevlana Kız Anadolu Lisesindeki öğrencilerle yemekte bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “İl genelinde 10 bin 565 öğrencimize bu ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor. Bunların içerisinde özel eğitim öğrencilerimiz var, taşımalı öğrencilerimiz var, okul öncesi öğrencilerimiz var” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme çerçevesinde, önemli bir destek programı olan ücretsiz yemek uygulamasının alanı her geçen gün daha fazla arttırılıyor. Bu bağlamda kentte taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler, özel eğitimde bulunan öğrenciler, okul öncesi öğrencileri ve pansiyonda kalan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor. Yaklaşık 10 binin üzerinde ücretsiz yemek hizmeti alan öğrenci olduğu öğrenilirken, hizmetin artarak devam edeceği belirtildi.

Bu çerçevede Mevlana Kız Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Öğrencilerimize ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor. İl genelinde 10 bin 565 öğrencimize bu ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor. Bunların içerisinde özel eğitim öğrencilerimiz var, taşımalı öğrencilerimiz var, okul öncesi öğrencilerimiz var. Bu hizmeti yapmaktan dolayı mutluyuz, çünkü kaybedeceğimiz hiçbir fert yok eğitimde. Bunun şiarıyla da çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Bakanlığımızı da bize bu hizmette yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İmkanların güzel olduğunu belirten ve ücretsiz yemekten faydalanan öğrencilerden Şeyma Ulus, “Güzel sanatlar öğrencisiyim. Pansiyonda kalıyorum ve devletimizin bize burada sağladığı imkanlardan gayet memnunum. Gayet güzel ve herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.