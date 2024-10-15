Bingöl’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 975 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 farklı noktada toplam 1 kilo 975 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi.