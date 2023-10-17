Bingöl’de ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ mottosuyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, “Yayaların güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü taşıt sahibine ceza vermekten imtina etmeyeceğiz. Bizim için hoş bir olay değil ama bazen bunu da yapmak gerekiyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde her yıl düzenlenen yaya öncelik programı kapsamında, Bingöl’de ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla etkinlik düzenlendi. Merkez Bingöl Lisesi önünde düzenlenen programda trafik polisleri, öğrencileri ve sürücüleri yaya güvenliği konusunda bilgilendirdi. Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, öğrencilerle birlikte yaya geçidinde yürüdü.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, “Gerek şehir içi yollarda gerekse şehir dışı yollarda maalesef sürate bağlı olarak yayalarımızın güvenliğini çok fazla ıskaladık. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı’mızca 2021-2030 yıllarını kapsayacak şekilde karayolları güvenliği stratejik güvenliği belgesi açıklandı. 2021-2023 yılları arasında da karayolları güvenliği eylem planı açıklandı. Bunda amaç, yayaların güvenliğine ilişkin farkındalık oluşturmak ve yayaların ölüm ile yaralanmalı kazalarını azaltmak. Bugün de ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ mottosuyla yeni bir proje yürütüyoruz. Bunda amaç, yayaların güvenliğini toplum içinde arttırmak” dedi.

Okul önlerinde emniyet personelinin sürekli olarak görev aldığının altını çizen Vali Usta, “Trafik cezaları veriyoruz. Özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerine çok çok dikkat etmemiz lazım. Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Onlara zarar gelmemesi lazım. Okul önlerinde her gün giriş ve çıkışlarda mutlaka emniyetten arkadaşları bulunduruyoruz. Yayaların güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü taşıt sahibine ceza vermekten imtina etmeyeceğiz. Bizim için hoş bir olay değil ama bazen bunu da yapmak gerekiyor” şeklinde konuştu.