Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Eşgüdüm halinde çalışan kurumlarımızın imkanlarını tam kapasite kullanarak sorunların üzerine gideceğiz” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, valilik toplantı salonunda Yedisu ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ve FEDAŞ İl Müdürü Mustafa Yıldırım’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Yedisu ilçesinde yapılan ve yapımı devam eden deprem konutlarının elektrik tedariki ile ilgili sorunlar ve sorunların çözümü noktasında ilçede devam eden çalışmalar ele alınarak değerlendirildi.

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Vali Usta, “Yedisu muhtarlarımızla ilçemizdeki sorunları ve talepleri görüştük. Eşgüdüm halinde çalışan kurumlarımızın imkanlarını tam kapasite kullanarak sorunların üzerine gideceğiz. El ele vererek çalıştığımızda, Bingöl’ümüzde çözülemeyecek sorun yoktur” dedi.